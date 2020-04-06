По его словам, в некоторых организациях Ялты и Алушты работников принудительно увольняют или отправляют в отпуск за свой счет. А поскольку в Ялте огромное количество торговцев получают зарплату «в черную» ежедневно из выручки, то большинство осталось без заработка, уточнил он.
«Стройки остановились, наблюдал бродивших днем гастарбайтеров азиатской внешности. Ситуация с работой — главная тема обсуждения в местных чатах и при встречах», — сказал Константин.
Предприниматель добавил, что в большинстве случаев местные жители испытывают шок и растерянность, поскольку нет четкого и внятного понимания ситуации непосредственно в городе проживания и люди толком не знают, что можно, а что нельзя.