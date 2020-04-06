Из-за пандемии коронавируса в Крыму больше всего пострадала санаторно-курортная отрасль. Об этом рассказал предприниматель из Ялты Константин в интервью изданию Украина.ру

Карантин глазами простых людей, Ялта. У населения - шок и растерянность © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Стройки остановились, наблюдал бродивших днем гастарбайтеров азиатской внешности. Ситуация с работой — главная тема обсуждения в местных чатах и при встречах», — сказал Константин.

Предприниматель добавил, что в большинстве случаев местные жители испытывают шок и растерянность, поскольку нет четкого и внятного понимания ситуации непосредственно в городе проживания и люди толком не знают, что можно, а что нельзя.