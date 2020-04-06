Ситуация с коронавирусом показала большую слабость не только НАТО и Евросоюза, но и Евразийского экономического сообщества и Союзного государства. Об этом рассказал политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: В Белоруссии очень сильное государство, и оно справится с вирусом © РИА Новости, Нина Зотина

В то же время Марков сомневается, что после окончания пандемии белорусы утратят возможность свободно работать в России на любых должностях и пользоваться системой бесплатного образования и здравоохранения.

Политолог считает, что сотрудничество Москвы и Минска в вопросе борьбы с вирусом поможет не испортить межгосударственные отношения, но для более тесного сотрудничества все же необходим переход к единой валюте, единым ценам на энергоносители и единой внешней политике.