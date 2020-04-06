«Насколько я понимаю, они не согласовывали свои действия друг с другом, а только информировали. В случае с коронавирусом Россия и Белоруссия показали себя не как члены Союзного государства. Ситуация показала, что это объединение находится в очень слабом состоянии», — подчеркнул эксперт.
В то же время Марков сомневается, что после окончания пандемии белорусы утратят возможность свободно работать в России на любых должностях и пользоваться системой бесплатного образования и здравоохранения.
Политолог считает, что сотрудничество Москвы и Минска в вопросе борьбы с вирусом поможет не испортить межгосударственные отношения, но для более тесного сотрудничества все же необходим переход к единой валюте, единым ценам на энергоносители и единой внешней политике.