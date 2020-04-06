Эксперт отметил, что падение цен на нефть, снижение курса тенге и удорожание импорта в совокупности с пандемией вызвало жестокий экономический кризис в стране, который может перерасти в массовое недовольство.
«Коронавирус в этом смысле стал для властей манной небесной. Они начали вводить тотальный карантин, чтобы ограничивать не просто телодвижения людей, а общественную деятельность как таковую», — категоричен Мамырайымов.
Политолог прогнозирует, что в Казахстане тотальный карантин продлится минимум три месяца, а закончится массовыми выступлениями, которые могут перерасти в столкновения с полицией, если стражи порядка прольют кровь.