Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах
Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах
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Эксперт отметил, что падение цен на нефть, снижение курса тенге и удорожание импорта в совокупности с пандемией вызвало жестокий экономический кризис в стране, который может перерасти в массовое недовольство.

«Коронавирус в этом смысле стал для властей манной небесной. Они начали вводить тотальный карантин, чтобы ограничивать не просто телодвижения людей, а общественную деятельность как таковую», — категоричен Мамырайымов.

Политолог прогнозирует, что в Казахстане тотальный карантин продлится минимум три месяца, а закончится массовыми выступлениями, которые могут перерасти в столкновения с полицией, если стражи порядка прольют кровь.

 