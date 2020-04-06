Руководство Казахстана вводит в стране жесткие карантинные меры в том числе в политических целях, чтобы не допустить массовых акций протеста из-за экономического кризиса. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

«Коронавирус в этом смысле стал для властей манной небесной. Они начали вводить тотальный карантин, чтобы ограничивать не просто телодвижения людей, а общественную деятельность как таковую», — категоричен Мамырайымов.

Политолог прогнозирует, что в Казахстане тотальный карантин продлится минимум три месяца, а закончится массовыми выступлениями, которые могут перерасти в столкновения с полицией, если стражи порядка прольют кровь.