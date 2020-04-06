«Что касается этого возмутительного союза с Порошенко и его командой, можно сказать только следующее: на протяжении уже почти года президент Зеленский для очень многих людей выступал в роли хорошего парня», — указал эксперт.
Погребинский подчеркнул, что если раньше украинцы воспринимали Зеленского как неопытного, но приличного человека, то вскоре поддерживать его будет все меньше людей.
Попытки Зеленского как можно скорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заключил политолог.