После того, как партия президента Украины Владимира Зеленского проголосовала за открытие земельного рынка вместе с политсилой Петра Порошенко, украинцы станут хуже относиться к главе государства. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала NewsOne

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

Погребинский подчеркнул, что если раньше украинцы воспринимали Зеленского как неопытного, но приличного человека, то вскоре поддерживать его будет все меньше людей.

Попытки Зеленского как можно скорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заключил политолог.