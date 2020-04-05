К лету темпы распространения коронавируса снизятся, рассказал заместитель директора российского Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов. Его слова 5 марта приводит РИА Новости

«Коронавирус какое-то время живет в окружающей среде, но не бесконечно долго. Оптимальная температура для распространения вируса — примерно от +5 до +12 градусов», — отметил он.

Крах украинского бизнеса, рекламы и доходов из-за коронавируса. «Косты» режут все © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На момент выхода публикации в мире было зафиксировано больше 1,2 млн зараженных COVID-19, более 66,5 тыс. человек умерли, около 253,8 тыс. выздоровели.

Между тем в течение месяца после выздоровления от коронавируса человек остается опасен для окружающих, так как продолжает «выделять вирус», рассказал Степанов.