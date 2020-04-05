«Коронавирус какое-то время живет в окружающей среде, но не бесконечно долго. Оптимальная температура для распространения вируса — примерно от +5 до +12 градусов», — отметил он.
По его словам, сухая жаркая погода препятствует распространению COVID-19, однако он подчеркнул, что эти данные нуждаются в проверке.
На момент выхода публикации в мире было зафиксировано больше 1,2 млн зараженных COVID-19, более 66,5 тыс. человек умерли, около 253,8 тыс. выздоровели.
Между тем в течение месяца после выздоровления от коронавируса человек остается опасен для окружающих, так как продолжает «выделять вирус», рассказал Степанов.