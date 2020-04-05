«Нам нужен "план Маршалла" для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем», — заявила фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии полагает, что Европа вскоре снова будет «твердо стоять на ногах», а нынешний кризис создаст ощущение единства среди европейских наций.
«План Маршалла» — название программы финансовой помощи Европе после Второй мировой войны со стороны США.
Он предусматривал прямое внешнее управление деньгами, которые были предоставлены США странам Западной Европы для восстановления экономики.