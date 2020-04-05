Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету Европейского союза нужны масштабные инвестиции. Об этом 5 апреля она заявила в комментарии газете Welt am Sonntag

«Нам нужен "план Маршалла" для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем», — заявила фон дер Ляйен.

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«План Маршалла» — название программы финансовой помощи Европе после Второй мировой войны со стороны США.

Он предусматривал прямое внешнее управление деньгами, которые были предоставлены США странам Западной Европы для восстановления экономики.