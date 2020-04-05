Лишившийся на днях должности заместителя генерального прокурора Виктор Трепак рассказал о причинах конфликта с новой главой ведомства Ириной Венедиктовой. Его слова приводит Украинская правда четвертого апреля

По словам Трепака, генпрокурор Венедиктова заявила ему о необходимости официально сообщить о подозрении экс-главе неонацисту Сергею Стерненко, убившему человека несколькими ударами ножа в спину в мае прошлого года в Одессе.

«Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова обнаружила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления», — отметил Трепак.

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2 апреля юрист Андрей Портнов заявил, что на днях комплексная экспертиза убийства должна завершиться, и до 9 апреля адвокат потерпевшей стороны выступит с ходатайством о взятии Стерненко под стражу.

24 мая 2018 года в Одессе Стерненко в ходе конфликта нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Одесской области Ивану Кузнецову, который скончался на месте.

Также два ранения получил еще один человек — Александр Исайкул. При этом Стерненко и его сожительница записывали происходящее на мобильный телефон.

Поначалу избежать наказания Стерненко помогало покровительство экс-генпрокурора Юрия Луценко, который покровительствовал Стерненко и способствовал переводу последнего из Одессы в Киев.

После победы на выборах президента Владимира Зеленского и смены власти в стране расследование дела Стерненко и ряда других резонансных дел против режима Порошенко тормозил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, за что и был снят.

На его место была назначена экс-глава ГБР Ирина Венедиктова, которая неоднократно заявляла, что сможет оперативно довести до суда скандальные производства, которые оказались в подвешенном состоянии при Рябошапке.