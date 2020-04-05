В ночь с 4 на 5 апреля в Полтаве повредили мемориальную доску организатору еврейских погромов Симону Петлюре, а также трем погибшим в ходе карательной операции против жителей Донбасса полтавчанам

Памятный знак Петлюре установили в мае 2018 года на стене жилого дома по одноименной улице по случаю 139-й годовщины со дня рождения антисемита.

Помимо него пострадали три мемориальные доски погибшим карателям: две разбили, а третью только повредили. Одну из них разбивают уже в четвертый раз.

Союз как у Петлюры и Пилсудского: как Варшава предлагает дружить Киеву © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Симон Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом.

Последний таким образом отомстил за еврейские погромы в 1918-1920 годах на Украине, организованные главой Директории.

Убийца был оправдан французским судом присяжных 26 октября 1927 года.