В частности, гражданам рекомендуется надевать одежду с длинным рукавом, собирать волосы, не носить кольца, серьги и браслеты, надевать маску, не пользоваться общественным транспортом, а во время прогулок с собакой стараться, чтобы она не прикасалась или не терлась к поверхностям.
Также необходимо брать с собой одноразовые салфетки и касаться поверхностей ими, кашлять и чихать в локоть, не платить наличными, не трогать лицо до тех пор, пока не помоете руки с мылом.
При возвращении домой нужно снять всю одежду и бросить в пакет, чтобы потом постирать, оставить сумки, ключи или кошелек в коробке у входа, протереть дезинфектором телефон и помыть с мылом очки. Также настоятельно рекомендуется принять душ и продезинфицировать лапы у пса.
В случае проживания с человеком, который находится в группе риска, необходимо спать в разных кроватях, разделить предметы быта, дезинфицировать унитаз, часто стирать одежду и постель и соблюдать карантин две недели.