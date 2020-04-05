Итальянские медики, где сегодня сложилась очень тяжелая ситуация с пандемией, создали протоколы выхода на улицу, возвращения домой и совместного проживания в людьми, которые потенциально могут быть подвержены коронавирусу. Перевод этих протоколов опубликовала телеведущая Юлия Бурковская 5 апреля на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также необходимо брать с собой одноразовые салфетки и касаться поверхностей ими, кашлять и чихать в локоть, не платить наличными, не трогать лицо до тех пор, пока не помоете руки с мылом.

При возвращении домой нужно снять всю одежду и бросить в пакет, чтобы потом постирать, оставить сумки, ключи или кошелек в коробке у входа, протереть дезинфектором телефон и помыть с мылом очки. Также настоятельно рекомендуется принять душ и продезинфицировать лапы у пса.

В случае проживания с человеком, который находится в группе риска, необходимо спать в разных кроватях, разделить предметы быта, дезинфицировать унитаз, часто стирать одежду и постель и соблюдать карантин две недели.