Пять тысяч поправок к закону о невозврате банков зарегистрированы в Верховной Раде, это делается для того, чтобы максимально затянуть принятие закона во втором чтении, рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 5 марта

«Уже сегодня, по состоянию на сейчас, есть пять тысяч зарегистрированных поправок. Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление принятию законопроекта. Ходят слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч», — сказал Арахамия в эфире телеканала «Интер».

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Арахамия ожидает, что будет серьезная борьба за законопроект, «будут пытаться его остановить, заблокировать и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал».

Он не смог сказать, когда именно данный законопроект будут рассматривать на пленарном заседании парламента.