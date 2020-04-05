«Уже сегодня, по состоянию на сейчас, есть пять тысяч зарегистрированных поправок. Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление принятию законопроекта. Ходят слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч», — сказал Арахамия в эфире телеканала «Интер».
Он напомнил, что депутаты в течение семи дней с момента голосования в первом чтении, подают свои поправки к законопроекту.
Арахамия ожидает, что будет серьезная борьба за законопроект, «будут пытаться его остановить, заблокировать и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал».
Он не смог сказать, когда именно данный законопроект будут рассматривать на пленарном заседании парламента.