На улицах литовских городов появились патрули военной полиции, которые будут курсировать по населенным пунктам вести среди граждан «профилактическую разъяснительную работу», сообщает EADaily 5 апреля

«Военная полиция выполняет задания со стандартным оборудованием и экипировкой, как и обычная полиция. Это табельное оружие, газовый баллончик, наручники, полицейская дубинка», — рассказал пресс-секретарь литовского штаба обороны капитан Андрюс Дилда.

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Последние, как утверждает Дилда, не смогут наказывать нарушивших самоизоляцию, а будут занимаются только разъяснительной профилактической работой.

Пока в Литве выявлено более семисот случаев коронавируса, скончались одиннадцать человек.