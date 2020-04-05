«Военная полиция выполняет задания со стандартным оборудованием и экипировкой, как и обычная полиция. Это табельное оружие, газовый баллончик, наручники, полицейская дубинка», — рассказал пресс-секретарь литовского штаба обороны капитан Андрюс Дилда.
По его словам, обычные полицейские не справляются с ситуацией, поэтому подключили военных.
Последние, как утверждает Дилда, не смогут наказывать нарушивших самоизоляцию, а будут занимаются только разъяснительной профилактической работой.
Пока в Литве выявлено более семисот случаев коронавируса, скончались одиннадцать человек.