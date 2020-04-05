В Белоруссии Минздрав, МВД и пограничная служба будут силой водворять на карантин граждан, вернувшихся из-за рубежа - если путешественники не захотят сделать это добровольно. Об этом пишет РИА Новости 5 апреля

Сейчас для всех прибывших действует правило 14-тидневной самоизоляции. Тех, кто нарушит этот режим, ждет принудительная госпитализация.

МВД в ежедневном режиме будет обновлять списки прибывших в страну граждан, которые теперь обязаны сообщать не только адрес регистрации, но и место фактического проживания. Милиционеры будут проверять, как граждане соблюдают карантин.

Не водка и не баня. Лукашенко назвал новое средство борьбы с коронавирусом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявлял, что карантин — неэффективная мера.

«Запирать людей в тухлых квартирах — это не метод», — утверждал политик.

По его мнению, при простудных заболеваниях нужно чаще выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение.

Ведь в закрытых помещениях люди живут «в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение», заявлял политик.