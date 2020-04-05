Сейчас для всех прибывших действует правило 14-тидневной самоизоляции. Тех, кто нарушит этот режим, ждет принудительная госпитализация.
МВД в ежедневном режиме будет обновлять списки прибывших в страну граждан, которые теперь обязаны сообщать не только адрес регистрации, но и место фактического проживания. Милиционеры будут проверять, как граждане соблюдают карантин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что карантин — неэффективная мера.
«Запирать людей в тухлых квартирах — это не метод», — утверждал политик.
По его мнению, при простудных заболеваниях нужно чаще выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение.
Ведь в закрытых помещениях люди живут «в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение», заявлял политик.