«А теперь у нас настоящая эпидемия. Наши эксперты посчитали, что если учитывать те темпы, с которыми распространяется коронавирус по стране, то к 15 апреля у нас будет около 14 тыс. заболевших. Потом уже счет пойдет на сотни тысяч», — категоричен специалист.
Эксперт при этом считает, что казахстанские власти используют эту эпидемию в политических целях, поскольку падение цен на нефть, снижение курса тенге и удорожание импорта вызвало жесткий экономический кризис в стране.
По его мнению, власти республики поняли, что если не принять какие-то жесткие меры по ограничению потенциальных акций протеста, все может закончиться для них плачевно, а введение карантина им в этом помогло.
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