Если бы руководство Казахстана пошло по пути Японии, Южной Кореи или Швеции, и обошлось бы без введения жестких карантинных мер, ситуация была бы легче и с экономической, и с эпидемиологической точки зрения. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

Эксперт при этом считает, что казахстанские власти используют эту эпидемию в политических целях, поскольку падение цен на нефть, снижение курса тенге и удорожание импорта вызвало жесткий экономический кризис в стране.

По его мнению, власти республики поняли, что если не принять какие-то жесткие меры по ограничению потенциальных акций протеста, все может закончиться для них плачевно, а введение карантина им в этом помогло.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.