Так, 28% опрошенных считают, что на питание семьи следует выделять ежедневно от 100 до 250 гривен в день, 21% жителей страны достаточным тратить в день на еду от 250 до 500 гривен.
Больше этой суммы на питание считают необходимым тратить 13% граждан, при этом 15% полагают, что в день им достаточно менее 100 гривен на пропитание. Затруднились ответить на вопрос 22% респондентов.
При расчетах на месяц уровень неопределенности был ниже — только 15% не смогли сказать, сколько денег им нужно ежемесячно на еду. Менее 5 тыс. грн хватит 16% опрошенных, от 5 до 10 тыс. грн — 31%, от 10 до 15 тыс. грн — 22%, свыше 15 тыс. грн — 16%.
Данный опрос прошел с 28 марта по 2 апреля 2020 года, опросили 1211 человек методом телефонных интервью.