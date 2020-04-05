Украинские граждане рассказали социологам из Resarch&Branding Group, сколько денег нужно для того, чтобы прокормить свои семьи в период карантина из-за коронавируса

Так, 28% опрошенных считают, что на питание семьи следует выделять ежедневно от 100 до 250 гривен в день, 21% жителей страны достаточным тратить в день на еду от 250 до 500 гривен.

Больше этой суммы на питание считают необходимым тратить 13% граждан, при этом 15% полагают, что в день им достаточно менее 100 гривен на пропитание. Затруднились ответить на вопрос 22% респондентов.

Крах украинского бизнеса, рекламы и доходов из-за коронавируса. «Косты» режут все © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Данный опрос прошел с 28 марта по 2 апреля 2020 года, опросили ​​1211 человек методом телефонных интервью.