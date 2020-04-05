Из-за карантина усиливается кризис на рынке молока, сообщает aroter.com.ua 5 апреля со ссылкой на председателя Агро-Продовольственной Рады Ивана Слободяника

«Эпидемия в Украине только начинается, а экономические последствия уже дают вам знать о себе. Начало кризиса, вызванного карантином, наблюдается на рынке молока», — сказал он.

Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Сейчас они вынуждены продавать продукцию переработчикам по очень низким ценам, однако даже дешевое молоко переработчики иногда не принимают, потому что их хранилища в условиях остановки экспорта перегружены, рассказал эксперт.

Ситуация крайне серьезная и требует вмешательства государства, иначе скоро крестьяне начнут выливать молоко на землю и останутся без денег, так как для многих корова — единственный источник заработка, подчеркнул эксперт.