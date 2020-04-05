В прошлом месяце руководство ДНР предприняло ряд последовательных шагов, направленных на борьбу с коронавирусом. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Глава ДНР Пушилин: Мы готовы к любому сценарию развития пандемии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Кроме того, отметил политик, в ДНР закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, приезжающие с территории Российской Федерации помещаются на 14-дневный режим самоизоляции, а школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение.

«Но мы пошли еще дальше и усилили режим повышенной готовности. Многие меры, которые раньше носили рекомендательный характер, стали обязательными к исполнению. Теперь по прибытии в Республику из-за границы обязательна самоизоляция в течение 14 дней», — указал Пушилин.

Также соблюдать режим самоизоляции как минимум до 17 апреля обязаны и граждане в возрасте старше 65 лет, после 18:00 прекращается работа всех кафе и ресторанов, кроме обслуживания навынос и доставки заказов, обязательным условием стала социальная дистанция, перечислил глава республики.

До сегодняшнего дня ДНР удавалось не допустить массовый завоз и распространение коронавирусной инфекции: республика решительно настроена на борьбу с эпидемией, потому что для ее экономики это чревато более серьезными последствиями, чем для других стран, заключил собеседник.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.