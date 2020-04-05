В частности, по его словам, власти создали межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции, и разработали план введения карантинно-ограничительных мероприятий на в зависимости от ситуации.
Кроме того, отметил политик, в ДНР закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, приезжающие с территории Российской Федерации помещаются на 14-дневный режим самоизоляции, а школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение.
«Но мы пошли еще дальше и усилили режим повышенной готовности. Многие меры, которые раньше носили рекомендательный характер, стали обязательными к исполнению. Теперь по прибытии в Республику из-за границы обязательна самоизоляция в течение 14 дней», — указал Пушилин.
Также соблюдать режим самоизоляции как минимум до 17 апреля обязаны и граждане в возрасте старше 65 лет, после 18:00 прекращается работа всех кафе и ресторанов, кроме обслуживания навынос и доставки заказов, обязательным условием стала социальная дистанция, перечислил глава республики.
До сегодняшнего дня ДНР удавалось не допустить массовый завоз и распространение коронавирусной инфекции: республика решительно настроена на борьбу с эпидемией, потому что для ее экономики это чревато более серьезными последствиями, чем для других стран, заключил собеседник.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.