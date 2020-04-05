В частности, клиенты возмутились переплатой, которая возрастет при отсрочке кредита на три месяца в связи с введением ЧП. В социальных сетях люди стали писать о том, что банк наряду с трехмесячной рассрочкой увеличивают сумму переплаты по кредиту.
«"Добрый" жест от Kaspi. Банк на три месяца отсрочил выплаты по кредитам, но, как оказалось, что на три месяца отложили, но проценты за эти месяцы все равно будут. Банки, наоборот, даже заработают, и не надо выдавать новые кредиты», — написал один из клиентов.
В пресс-службе Kaspi Bank корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили информацию о том, что если клиент подает заявку на трехмесячную отсрочку по платежам за кредит, то сумма переплаты увеличивается.
«В связи с тем, что на три месяца клиент будет освобожден от ежемесячных платежей, он не выходит на просрочку, но переплата вырастет. Размер платежа останется прежним, и в любой момент клиент может погасить кредит досрочно», — уточнили в банке.
Также там добавили, что руководство банка продолжает обсуждение этих вопросов с Нацбанком Казахстана, в случае изменений клиентов уведомят.