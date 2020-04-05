Клиентам казахстанского Kaspi Bank все равно придется платить проценты по кредитам за все месяцы, по которым предоставлена отсрочка в связи с режимом чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом 5 апреля говорится в материале радиостанции Sputnik Казахстан

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«"Добрый" жест от Kaspi. Банк на три месяца отсрочил выплаты по кредитам, но, как оказалось, что на три месяца отложили, но проценты за эти месяцы все равно будут. Банки, наоборот, даже заработают, и не надо выдавать новые кредиты», — написал один из клиентов.

В пресс-службе Kaspi Bank корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили информацию о том, что если клиент подает заявку на трехмесячную отсрочку по платежам за кредит, то сумма переплаты увеличивается.

«В связи с тем, что на три месяца клиент будет освобожден от ежемесячных платежей, он не выходит на просрочку, но переплата вырастет. Размер платежа останется прежним, и в любой момент клиент может погасить кредит досрочно», — уточнили в банке.

Также там добавили, что руководство банка продолжает обсуждение этих вопросов с Нацбанком Казахстана, в случае изменений клиентов уведомят.