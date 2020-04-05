Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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В частности, киевские власти решили расширить определение «общественное место» где, согласно постановлению Кабинета министров, запрещено находиться без средств индивидуальной защиты.

Таким образом, с 6 апреля в Киеве носить защитные средства нужно будет обязательно в парках, скверах, подземных переходах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования.

Кроме того, их нужно будет носить в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, гостиницах, общежитиях, вокзалах и аэропортах.

Запрет также распространяется на общественный транспорт, придомовые территории, предприятия и организации, а также территории, закрепленные за ними по условиям договора.

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев при этом считает бесполезным обязательное ношение масок на улице, поскольку они просто забьются пылью, и потому что вирусы не летают в воздухе.

 