В украинской столице со следующей недели ввели обязательное ношение масок или респираторов на улицах и придомовых территориях во время карантина. Об этом 5 апреля сообщили РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Таким образом, с 6 апреля в Киеве носить защитные средства нужно будет обязательно в парках, скверах, подземных переходах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования.

Кроме того, их нужно будет носить в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, гостиницах, общежитиях, вокзалах и аэропортах.

Запрет также распространяется на общественный транспорт, придомовые территории, предприятия и организации, а также территории, закрепленные за ними по условиям договора.

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев при этом считает бесполезным обязательное ношение масок на улице, поскольку они просто забьются пылью, и потому что вирусы не летают в воздухе.