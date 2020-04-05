Вместо того, чтобы внедрять в Казахстане тотальный карантин для борьбы с коронавирусом, руководству страны нужно было использовать опыт Швеции, Южной Кореи и Японии. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

В этих странах, пояснил эксперт, сделали ставку на пропаганду гигиены, соблюдения дистанции, поддержку здравоохранения и массового тестирования, в результате чего ситуация в них лучше, чем в странах-лидерах по смертности и заболеваемости.

Однако, по его словам, власти всех среднеазиатских стран требуют порядка в их понимании, говорят, будто бы коронавирус показал слабость всех государственных машин, и выступают чуть ли не за возвращения во времена тоталитаризма для борьбы с инфекцией.

«Они могут назвать ситуацию в Швеции, Южной Корее и Японии «пущенной на самотек» и «хаосом», но на самом деле показатели в этих странах лучше, чем в США и в Италии», — подчеркнул Мамырайымов.

Политолог добавил, что выступает против жесткого карантина из-за слабости национальной экономики, поскольку из-за закрытия крупных городов жители пригородов и деревень уже остались без работы, а компенсация от государства слишком мала.

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