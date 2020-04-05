Президент США Дональд Трамп распорядился отправить тысячу военных врачей в штат Нью-Йорк, который является эпицентром эпидемии коронавируса в Штатах. Он заявил об этом 4 апреля во время общения с журналистами в Белом Доме

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«По моему указу тысяча представителей вооруженных сил будут направлены в Нью-Йорк, чтобы оказать помощь там, где она пригодится, поскольку это самая "горячая точка"», — сказал глава государства.

Трамп пояснил, что в нынешних условиях руководство страны привлекает военных специалистов в большем масштабе. Он также сообщил об отправке в штат Нью-Йорк аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Сейчас у нас имеются около 10 тыс. аппаратов ИВЛ на складах. И определенную часть мы направим в Нью-Йорк. Часть непосредственно в город Нью-Йорк, часть — для штата», — учточнил президент.

По его словам, Нью-Йорку помогают и отдельные штаты США, в частности Орегон, который потратит большое количество средств и направит 140 аппаратов ИВЛ непосредственно в Нью-Йорк.