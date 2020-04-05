Именно в этой части страны отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших (почти 114 тыс.) и смертей. Так, более 3,5 тыс. жертв приходится на штат Нью-Йорк, из них почти 2 тыс. человек умерли в одноименном городе.
«По моему указу тысяча представителей вооруженных сил будут направлены в Нью-Йорк, чтобы оказать помощь там, где она пригодится, поскольку это самая "горячая точка"», — сказал глава государства.
Трамп пояснил, что в нынешних условиях руководство страны привлекает военных специалистов в большем масштабе. Он также сообщил об отправке в штат Нью-Йорк аппаратов искусственной вентиляции легких.
«Сейчас у нас имеются около 10 тыс. аппаратов ИВЛ на складах. И определенную часть мы направим в Нью-Йорк. Часть непосредственно в город Нью-Йорк, часть — для штата», — учточнил президент.
По его словам, Нью-Йорку помогают и отдельные штаты США, в частности Орегон, который потратит большое количество средств и направит 140 аппаратов ИВЛ непосредственно в Нью-Йорк.