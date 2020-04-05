Хотя формально Таджикистан и Туркменистан остаются странами, которых до сих пор не затронула пандемия коронавируса, этим данным нельзя доверять. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

По его словам, пандемия как раз-таки стала тестом на прочность для всех авторитарных режимов в постсоветских среднеазиатских странах. Те режимы, которые не начнут меняться после пандемии и во время ее, плохо закончат, подчеркнул политолог.

Собеседник издания также посетовал на то, что в Средней Азии для борьбы с коронавирусом стали вводить тотальный карантин, вместо того, чтобы пойти по пути Швеции, Япония и Южной Кори, где сделали ставку на пропаганду гигиены, поддержку здравоохранения и массового тестирования.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.