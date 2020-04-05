«Там все понятно. Скорее всего, там по политическим мотивам достоверная информация утаивается. К тому же, там тестирование на коронавирус находится на очень низком уровне, они не могут зафиксировать его по стране. Да, в Душанбе или Ашхабаде еще может быть могут диагностировать, но в глубинках вряд ли», — пояснил эксперт.
По его словам, пандемия как раз-таки стала тестом на прочность для всех авторитарных режимов в постсоветских среднеазиатских странах. Те режимы, которые не начнут меняться после пандемии и во время ее, плохо закончат, подчеркнул политолог.
Собеседник издания также посетовал на то, что в Средней Азии для борьбы с коронавирусом стали вводить тотальный карантин, вместо того, чтобы пойти по пути Швеции, Япония и Южной Кори, где сделали ставку на пропаганду гигиены, поддержку здравоохранения и массового тестирования.
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