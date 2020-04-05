Отдельные жители ДНР воспринимают ситуацию с коронавирусом с повышенным чувством тревоги, но в целом ситуацию в Республике можно охарактеризовать как спокойную. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Глава ДНР Пушилин: Мы готовы к любому сценарию развития пандемии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Что касается продовольствия, указал политик, то на полках магазинов есть все необходимое: в этом можно убедиться, зайдя в любой супермаркет или посетив какой-нибудь местный рынок.

«Никаких массовых очередей, нехватки продуктов питания и повышенного ажиотажа на данный момент не наблюдается. Да, люди активнее, чем обычно, стали приобретать товары длительного хранения, например те же самые крупы», — пояснил Пушилин.

К сожалению, добавил глава ДНР, это послужило поводом для некоторых недобросовестных продавцов поднять цены на эту продукцию. При этом он заверил, что власти республики будут жестко пресекать подобные попытки подзаработать на сложившейся ситуации.

В частности, создана горячая линия Министерства доходов и сборов, куда жители ДНР могут звонить, если видят необоснованное поднятие цен в магазинах или аптеках, а после этого к нарушителям будут приниматься соответствующие меры, привел пример он.

В целом же система обеспечения жизнедеятельности граждан работает в полном объеме и находится под контролем, а быстро реализуемые товары оперативно восполняются с учетом возросшего на них спроса, заключил собеседник издания.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.