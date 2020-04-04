Лидер общественной организации «Ярош Украина превыше всего» Павел Ярош попробовал 4 апреля организовать в Одессе митинг противников снятия запрета на продажу земли на Украине, несмотря на карантин.Фото документа направленного в мэрию, он опубликовал на своей странице в Facebook

Единомышленников на митинг «Бей жида — спасай страну (Я против проодажи земли!) Ярош призвал собраться у памятника основателю Одессы Дюку Ришелье в час дня.

«В Одессе акция, больше 10 человек нельзя, извините», — написал он.

Эта публикация вызвала волну возмущения среди одесситов, которые в комментариях призвали к физической расправе над организатором.

Экономист Охрименко: Рынок земли был нужен украинским олигархам, МВФ — это только повод © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Дмитрий Ярош. Он обвинил в организации акции «кремлевские спецслужбы, которые пытаются разжечь межнациональную вражду на Украине».

Пришел ли кто-то в назначенное место митинговать против продажи земли пока неизвестно.

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.