Единомышленников на митинг «Бей жида — спасай страну (Я против проодажи земли!) Ярош призвал собраться у памятника основателю Одессы Дюку Ришелье в час дня.
«В Одессе акция, больше 10 человек нельзя, извините», — написал он.
Эта публикация вызвала волну возмущения среди одесситов, которые в комментариях призвали к физической расправе над организатором.
Возмутился и лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош. Он обвинил в организации акции «кремлевские спецслужбы, которые пытаются разжечь межнациональную вражду на Украине».
Пришел ли кто-то в назначенное место митинговать против продажи земли пока неизвестно.
Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.