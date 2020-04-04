Германия обвинила США в перехвате уже оплаченных респираторов, которые предназначались для немецкой полиции. Об этом 4 апреля сообщает Deutsche Welle

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Дональд Трамп ранее запретил американским производителям экспортировать медицинские маски и респираторы, ссылаясь на их дефицит. Также он заявлял, что будет оперировать законом об оборонном производстве Соединенных Штатов, чтобы предоставлять американцам больше медицинских препаратов и товаров.

Как уточнил министр внутренних дел Берлина Андреас Гейзель, американцы перехватили следовавшую из Бангкока партию 200 тысяч респираторов класса FFP2, которые Германия уже оплатила. По его сведениям, маски изготовляла американская компания, однако производство находится в Таиланде.

«Даже во времена глобального кризиса мы не должны руководствоваться методами Дикого Запада. Германия должна отреагировать на такой захват и надавить на Соединенные Штаты для возврата товара», — пояснил чиновник.

Также ситуацию прокомментировал глава парламентской группы социал-демократов, подчеркнув, что нельзя использовать незаконные методы для приобретения защитных масок, даже если их не хватает.