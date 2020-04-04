На Украине за период с 27 марта по 2 апреля цены на продукты питания продолжили свой рост, однако за последнюю неделю темпы этого роста несколько уменьшились. Об этом говорится в «Экономическом обзоре недели» Нацбанка от 4 апреля

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В ведомтсве указали, что цены гречневые крупы выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю — на 3,8%), цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю — на 7,4%), а на апельсины — на 14,6 (1,8%).

Овощи борщового набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю — на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю — на 7,7%).Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю — на 1,3%).

Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. В частности, рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынка и отсутствием междугороднего сообщения, что привело к уменьшению предложения от мелких хозяйств.

Также, говорится в мониторге, значительно подорожали продукты «антисептики» — чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года, однако на его рост также оказала влияние девальвация гривны, поскольку лимоны и чеснок преимущественно импортируются.