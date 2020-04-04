По данным мониторинга регулятора, который отслеживает предложения в онлайн-супермарекетах, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы — на 12,1%, фрукты — на 12,0%, овощи — на 7,4%, мясо — на 4,4%.
В ведомтсве указали, что цены гречневые крупы выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю — на 3,8%), цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю — на 7,4%), а на апельсины — на 14,6 (1,8%).
Овощи борщового набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю — на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю — на 7,7%).Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю — на 1,3%).
Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. В частности, рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынка и отсутствием междугороднего сообщения, что привело к уменьшению предложения от мелких хозяйств.
Также, говорится в мониторге, значительно подорожали продукты «антисептики» — чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года, однако на его рост также оказала влияние девальвация гривны, поскольку лимоны и чеснок преимущественно импортируются.