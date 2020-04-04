Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Киеве за сутки увеличилось со 189 до 214 человек, умерших по-прежнему трое, а 12 человек выздоровели.
«Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег», — посетовал градоначальник.
По словам Кличко, этот вопрос невозможно решить без государственной помощи, так как бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки.
Всего в Украине зафиксировано 1096 случаев заражения, из которых 28 человек умерли, а 23 поправились.