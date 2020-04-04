Киевский мэр Виталий Кличко 4 апреля в эфире телеканала ZIK сообщил, что в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с коронавирусом, отпуск за свой счет взяли около полумиллиона жителей украинской столицы

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег», — посетовал градоначальник.

По словам Кличко, этот вопрос невозможно решить без государственной помощи, так как бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки.

Всего в Украине зафиксировано 1096 случаев заражения, из которых 28 человек умерли, а 23 поправились.