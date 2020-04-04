Чаще всего коронавирус завозят в Россию из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 4 апреля на брифинге.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«У нас из всего того количества стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, а вы знаете, что их больше 170, у нас завоз на сегодняшний день из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты», — цитирует ее РИА Новости

Голикова отметила, что эти цифры важны для понимания того, что вирус проник в России не во время самой первой волны из Китая, которая была для всех абсолютно тревожной.

Вице-премьер РФ также подчеркнула, что руководство страны достаточно своевременно приняло решение о закрытии пограничного сухопутного и авиационного сообщения с Китаем и другими государствами, из которых мог идти завоз соответствующей инфекции.