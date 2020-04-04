Самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал, что 20 украинских медиков, среди которых анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, медсестры, отправятся в Италию. По его словам, полное обеспечение, в том числе защитными средствами, обеспечивает украинская сторона, а Италия предоставляет работу и проживание.

«Встретили украинских медиков-волонтеров вместе с главой МИД Италии Л.Ди.Майо и руководством региона Марке, в больницах которого они будут оказывать помощь больным коронавирусом. Дорогие итальянские друзья, в этот сложный момент Украина с вами!», — сказано в сообщении.

В свою очередь замминистра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook отметил, что работающие в Италии медики должны изучить опыт борьбы с коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через «Zoom» для врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

По его словам, через две недели, когда на Украине ожидается пик эпидемии, украинские медики вернутся и используют полученный в Италии опыт для спасения жизней украинцев.

По последним данным, в Италии зафиксировано 119827 случаев заражения коронавируса, 14681 случаев смерти и 19758 случаев выздоровления.