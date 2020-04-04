Рекомендации Министерства здравоохранения Украины по профилактике коронавируса на языках национальных меньшинств не содержат текста на русском. Об этом 4 апреля в Facebook сообщил директор фонда гуманитарных стратегий, политический эксперт Михаил Павлив

Кому война, а кому и мать родна. СБУ обыскала киевскую лабораторию Eurolab, спекулирующую тестами на коронавирус © Facebook, Служба безпеки України

«Дискриминация ширится и углубляется вот уже тридцать лет. Границы языкового и этно-культурного гетто активно сужались и сужаются, особенно последние пять лет. Государство просто вычеркнуло из своего будущего десятки миллионов граждан Украины — русскоязычных людей, людей русской культуры, русских украинцев, если угодно», — написал Павлив.

К 4 апреля на Украине выявили 1096 случаев коронавирусной инфекции. Эпидемия унесла жизни 28 человек.