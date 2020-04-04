По его словам, украинское здравоохранение не заботит судьба десятков миллионов русскоязычных граждан Украины.
«Дискриминация ширится и углубляется вот уже тридцать лет. Границы языкового и этно-культурного гетто активно сужались и сужаются, особенно последние пять лет. Государство просто вычеркнуло из своего будущего десятки миллионов граждан Украины — русскоязычных людей, людей русской культуры, русских украинцев, если угодно», — написал Павлив.
К 4 апреля на Украине выявили 1096 случаев коронавирусной инфекции. Эпидемия унесла жизни 28 человек.