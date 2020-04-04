Ученые американского Университета Миннесоты, изучив структуру коронавируса нового типа, получили данные, которые могут быть использованы для создания вакцины. Об этом на днях сообщил журнал Nature

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 4 апреля

По словам профессора, Ли, именно мутации изменили белковую структуру SARS-CoV-2, позволив ему более надежно присоединяться к клеткам человека.

Ученые полагают, что несколько мутаций сделали молекулярный «гребень» шипа более компактным, чем аналогичная структура у возбудителя атипичной пневмонии. Свои выводы они сделали на основании исследований при помощи рентгена.

«Нашу работу можно использовать для создания моноклональных антител, которые будут распознавать и нейтрализовывать связывающиеся с рецепторами части белковых шипов. Или же часть шипа может стать основой вакцины», — говорит профессор.

К 4 апреля в мире количество заразившихся COVID-19 превысило 1 млн 119 тысяч человек. Более 59 тысяч погибли.