Команда специалистов под руководством профессора Фань Ли пришла к выводу, что новый вирус связан с вирусом SARS, который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.
По словам профессора, Ли, именно мутации изменили белковую структуру SARS-CoV-2, позволив ему более надежно присоединяться к клеткам человека.
Ученые полагают, что несколько мутаций сделали молекулярный «гребень» шипа более компактным, чем аналогичная структура у возбудителя атипичной пневмонии. Свои выводы они сделали на основании исследований при помощи рентгена.
«Нашу работу можно использовать для создания моноклональных антител, которые будут распознавать и нейтрализовывать связывающиеся с рецепторами части белковых шипов. Или же часть шипа может стать основой вакцины», — говорит профессор.
К 4 апреля в мире количество заразившихся COVID-19 превысило 1 млн 119 тысяч человек. Более 59 тысяч погибли.