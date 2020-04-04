За минувшие сутки границы Украины пересекли более семи тысяч граждан этой страны, вернувшиеся на родину. Об этом 4 апреля сообщает Госпогранслужба Украины

Кому война, а кому и мать родна. СБУ обыскала киевскую лабораторию Eurolab, спекулирующую тестами на коронавирус © Facebook, Служба безпеки України

Автобусами уже на украинской территории их обеспечивали местные власти и Госслужба Украины по ЧС.

«Кроме того, в течение суток Украину покинули более 3,8 тысячи человек, в том числе более 1,5 тысячи иностранцев», — говорится в сообщении.

Более восьми тысяч человек, направлявшихся на Украину, прошли температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Госпогранслужба уверяет, что не обнаружила ни одного человека с симптомами коронаивируса.

На Украине режим жесткого карантина из-за пандемии коронавируса продлится до 24 апреля.