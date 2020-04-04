По данным пограничников, утром 4 апреля в пунктах пропуска на украинских границах очередей не было. Без собственного транспорта на Украину вернулись порядка 2,5 тысячи человек.
Автобусами уже на украинской территории их обеспечивали местные власти и Госслужба Украины по ЧС.
«Кроме того, в течение суток Украину покинули более 3,8 тысячи человек, в том числе более 1,5 тысячи иностранцев», — говорится в сообщении.
Более восьми тысяч человек, направлявшихся на Украину, прошли температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Госпогранслужба уверяет, что не обнаружила ни одного человека с симптомами коронаивируса.
На Украине режим жесткого карантина из-за пандемии коронавируса продлится до 24 апреля.