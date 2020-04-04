Певица Лолита Милявская считает, что такому артисту с прекрасным чувством юмора, как Владимир Зеленский, сложно руководить страной, когда нужно учитывать интересы разных групп, в том числе олигархов

В интервью журналисту Дмитрию Гордону артистка сказала, что хорошо знакома с украинским лидером, не близко, но у них очень тёплые отношения за кулисами. Милявская: Зеленского после тяжелейшей работы президентом уже не хватит на «95 квартал» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Я думаю, это (президентство — ред.) страшнейшее испытание, потому что уже сложились олигархические кланы, и я не представляю, как артист с прекрасным чувством юмора и реакцией может победить это шуткой. Здесь надо быть серьёзным экономистом и надо "включить зверя", потому что ты не будешь мил всем. Всегда будет что-то, что надо будет принять в угоду людям, но это будет невыгодно какому-то олигархическому клану, везде такой спрут в экономике, что я не знаю, как справиться. Нет такого президента, которого бы все любили. Невозможно», — сказала певица Лолита Милявская.

Владимир Зеленский с 1996 по 2003 год играл в КВН в составе команд «Молодой Кривой Рог», «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и «95-й квартал». Затем он вместе с друзьями по КВН основал студию «Квартал-95», которая занимается производством развлекательных передач и концертных программ, и стал её художественным руководителем. В апреле 2019 года Зеленский победил на президентских выборах с результатом 73,22% голосов и 20 мая вступил в должность главы государства.