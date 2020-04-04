Как выяснилось, заражению инфекцией наиболее подвержены кошки и хорьки

Учёные Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института изучили, насколько восприимчивы к новому коронавирусу разные животные.

«Мы обнаружили, что SARS-CoV-2 слабо реплицируется у собак, свиней, кур и уток, но эффективно — у хорьков и кошек. Вирус у кошек передаётся воздушно-капельным путём», — сообщили они. ВОЗ объяснила, как возник коронавирус COVID-19 © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В свою очередь вирусолог Линда Саиф из Университета штата Огайо подчёркивает, что возможность передачи вируса от кошек к человеку не доказана.

Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что к заражению коронавирусом крайне восприимчивы хорьки.

Если в одних странах резко вырос спрос на собак, потому что прогулка с ними — это один из поводов, который разрешает находиться на улице, то в других хозяева выбрасывают домашних животных, опасаясь заразиться от них, хотя оснований так думать нет.