Принятый Верховной Радой закон о рынке земли нанесет существенный урон Украине, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 3 апреля

Принятый Верховной Радой непопулярный закон о рынке сельхозземель позволит иностранцам скупать украинские угодья. Международные кредиторы потребовали принять этот закон для получения Украиной кредитов, без которых экономика страны вскоре может рухнуть.

«Последствия принятия закона о рынке земли будут для Украины негативными. Допустить распродажу земли в условиях кризиса — это как продавать бабушкино серебро», — подчеркнул Золотарев.

Ранее Всемирный банк (ВБ) заявил, что украинская власть должна пересмотреть скандальный закон о рынке земли.

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Политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру отмечал, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада, вряд ли устроит международных кредиторов, потому что в документе есть серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев.

По его мнению, «Зеленский будет как-то пытаться продать этот решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год Конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента».

Эксперт отметил, что в нынешнем виде закон более выгоден украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет.