Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отправке гуманитарной помощи в Италию. В частности, для борьбы с коронавирусом на Аппенины отправится бригада украинских медиков. Соответствующая информация размещена на сайте президента Украины 3 марта

В документе отмечается, что он подписан во исполнение закона о гуманитарной помощи, а также для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в Италии.

Офис президента Украины в своем Telegram-канале пояснил, что украинские врачи в Италии будут помогать местным медикам бороться с коронавирусом и набираться опыта в борьбе с инфекцией.

Коронавирус в Европе: повторит ли Германия судьбу Италии и Испании? © REUTERS, MDA/Axel Schmidt | REUTERS, MDA/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль днем ранее рассказал, что Украина поможет Европе поставками спирта, по его словам, президент Владимир Зеленский не против.

Глава правительства отметил, что Украина — один из крупнейших мировых производителей этилового спирта.

Сейчас заводы страны работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, украинский спирт отправят в другие страны, добавил премьер.