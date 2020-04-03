В документе отмечается, что он подписан во исполнение закона о гуманитарной помощи, а также для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в Италии.
Офис президента Украины в своем Telegram-канале пояснил, что украинские врачи в Италии будут помогать местным медикам бороться с коронавирусом и набираться опыта в борьбе с инфекцией.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль днем ранее рассказал, что Украина поможет Европе поставками спирта, по его словам, президент Владимир Зеленский не против.
Глава правительства отметил, что Украина — один из крупнейших мировых производителей этилового спирта.
Сейчас заводы страны работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, украинский спирт отправят в другие страны, добавил премьер.