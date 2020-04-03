Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом 3 апреля сообщили в НАБУ

«Расследование фактов мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощником" завершено», — говорится в сообщении.

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Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.