«Расследование фактов мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощником" завершено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 апреля подозреваемым открыли материалы дела для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.
Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.