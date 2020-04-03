Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опасается, что после принятия закона о земле Украина станет ещё ближе к дефолту, а гасить задолженность нечем, поэтому предлагает обратиться к кредиторам за реструктуризацией долгов

Накануне в эфире телеканала «1+1» политик указала на ошибочную стратегию руководства страны. Скандальный закон о земле. Всемирный банк выдвинул новые требования к Украине © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Принятие закона о распродаже земли и сдача стратегической собственности не отдаляют, а, наоборот, приближают Украину к дефолту. Что они собираются отдавать в следующий раз, когда понадобятся деньги? Почки украинцев?» — заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она предложила вместо накопления новых государственных заимствований начать переговоры с кредиторами по оптимизации и реструктуризации долга страны, а для этого в первую очередь нужно незамедлительно создать рабочую группу из финансистов, экономистов, дипломатов, которые займутся этим вопросом.