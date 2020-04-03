Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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В частности, будут открыты определенные пункты пропуска, через которые проезд разрешен только после прохождения медицинского контроля. В случае подозрения на коронавирус во въезде будет отказано.

«Время осуществления транзита гуманитарными коридорами по территории Венгрии определено с 21:00 до 05:00 ежедневно», — говорится в сообщении.

Транзит возможен по определенному транзитному маршруту «в кратчайшие сроки». Остановки разрешены «в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС».

Для получения разрешения необходимо предоставить справку о прохождении тестов на COVID-19 и отсутствии подозрения на заболевание.    