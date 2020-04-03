Венгрия в связи с пандемией коронавируса накануне изменила правила транзита для граждан, проезжающих через ее территорию, в числе которых есть также украинцы. Об этом 3 апреля сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк «Время осуществления транзита гуманитарными коридорами по территории Венгрии определено с 21:00 до 05:00 ежедневно», — говорится в сообщении. Транзит возможен по определенному транзитному маршруту «в кратчайшие сроки». Остановки разрешены «в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС». Для получения разрешения необходимо предоставить справку о прохождении тестов на COVID-19 и отсутствии подозрения на заболевание.