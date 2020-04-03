Правительство ФРГ направило Киеву медицинский груз, необходимый для сдерживания коронавируса, а также передаёт 150 млн евро в рамках кредита, предоставленного Берлином ещё в 2015 году

Миллионы долларов на еду, поддержку медиков, детей и стариков: ООН помогает Украине бороться с коронавирусом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В частности, Берлин передал Киеву 13 костюмов химической защиты, почти 100 масок, 40 медицинских масок, а также 200 переносных дезинфицирующих аппарата на общую сумму 175 тысяч евро. Эти средства глава дипломатической миссии Анка Фельдгузен передала оперативным подразделениям ГСЧС Украины во время «виртуальной церемонии».

«Борьба с COVID-19 — это задача международного сообщества. Мы солидарны с нашими партнёрами и оказываем поддержку там, где можем, также и Украина», — отметила она.

Кроме того, издание «Европейская правда» со ссылкой на немецкое посольство сообщает, что кроме медицинского гуманитарного груза Германия оказывает поддержку Украине в борьбе с COVID-19 на сумму 150 млн евро в рамках несвязанного финансового кредита, предоставленного ещё в 2015 году. Этот шаг согласовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора 31 марта.