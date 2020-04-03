Всплеск цен на продукты питания отчасти был вызван ажиотажным спросом и тем, что в Украине были закрыты рынки

Украинские СМИ рассказали, как безопасно посещать магазины в условиях карантина © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«В связи с ажиотажным спросом мы видели, что цены значительно выросли… Этот рост будет краткосрочным, потому что был вызван психологическим фактором… Уже на сегодня мы видим, что ситуация постепенно улучшается и цены на те продукты, на которые они выросли, постепенно снижаются», — сообщил он.

По словам Чурия, на сегодня НБУ не рассматривает значительного влияния на инфляцию в связи с этим ажиотажным спросом, однако тщательно отслеживает ситуацию.