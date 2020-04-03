Об этом 3 апреля на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
«В связи с ажиотажным спросом мы видели, что цены значительно выросли… Этот рост будет краткосрочным, потому что был вызван психологическим фактором… Уже на сегодня мы видим, что ситуация постепенно улучшается и цены на те продукты, на которые они выросли, постепенно снижаются», — сообщил он.
По словам Чурия, на сегодня НБУ не рассматривает значительного влияния на инфляцию в связи с этим ажиотажным спросом, однако тщательно отслеживает ситуацию.