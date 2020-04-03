Кабинет министров Украины запретил с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также выход на улицу без документов

В Кропивницком из-за нежелания горожан надеть маски разразился жуткий скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль.

«Время показывает, что количество заражённых постоянно растёт. Жёсткие ограничения — это тенденция, к которой всё чаще прибегают государства по всему миру. Мы идём по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жёстко», — написал глава правительства.

С 6 апреля запрещается находиться в общественном месте без медицинской маски и посещать спортивные и детские площадки.

Как сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, на 3 апреля в стране зафиксировано 942 лабораторно подтверждённых случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 138 новых случаев заболевания. Наибольшее количество выявленных случаев зафиксировано в Киеве (180), Черновицкой и Тернопольской областях (171 и 114 соответственно).