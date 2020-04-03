Полиция оштрафовала всех сбежавших из обсервации в отеле «Казацкий» в центре Киева, которые прибыли из Вьетнама, и следит за их передвижениями по социальным сетям

Об этом 3 апреля сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина». Побег из обсервации. В Киеве сбежали более 60 вернувшихся из-за границы украинцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Каждого, кто сбежал из-под обсервации отеля «Казацкий» нашли, каждому вручен протокол о нарушении правил карантина и будет штраф 17 тысяч гривен. Они дальше должны оставаться у себя дома», — заявил он.

В случае повторного нарушения, по его словам, штраф будет уже 34 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей). Полиция следит за теми, кто находится на обсервации, с помощью социальных сетей.