Об этом 3 апреля сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».
«Каждого, кто сбежал из-под обсервации отеля «Казацкий» нашли, каждому вручен протокол о нарушении правил карантина и будет штраф 17 тысяч гривен. Они дальше должны оставаться у себя дома», — заявил он.
В случае повторного нарушения, по его словам, штраф будет уже 34 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей). Полиция следит за теми, кто находится на обсервации, с помощью социальных сетей.