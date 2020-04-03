Об этом 3 апреля он сообщил на своей странице в Facebook.
«Вчера Ермак на малой фракции полтора часа зомбировал коллег… Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг, и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это ощутил на допросе, когда к уголовному делу прибавилась ещё одна бредовая статья Уголовного кодекса», — написал Лерос, не уточнив, о какой статье идёт речь.
При этом депутат утверждает, что накануне на его коллег оказывалось давление, поэтому он считает, что Ермак держит фракции «в страхе, что ещё раз показывает надменное отношение к народным депутатам и неуважение к принципам демократии».