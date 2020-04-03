Депутат Рады от «Слуги народа» Гео Лерос, который ранее опубликовал записи с голосом якобы брата главы Офиса президента Андрея Ермака, заявил, что в деле против него появилась ещё одна статья Уголовного кодекса

«...он же Сонька Золотая ручка». Ермак назвал настоящее имя Гео Лероса © politeka.net

«Вчера Ермак на малой фракции полтора часа зомбировал коллег… Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг, и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это ощутил на допросе, когда к уголовному делу прибавилась ещё одна бредовая статья Уголовного кодекса», — написал Лерос, не уточнив, о какой статье идёт речь.

При этом депутат утверждает, что накануне на его коллег оказывалось давление, поэтому он считает, что Ермак держит фракции «в страхе, что ещё раз показывает надменное отношение к народным депутатам и неуважение к принципам демократии».