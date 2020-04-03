Работодатели на Украине чаще всего ищут водителей, уборщиков, разнорабочих, продавцов и грузчиков

Об этом 3 апреля сообщают украинские «Вести» со ссылкой на доску объявлений ОЛХ.работа.

«Лидером по зарплате среди «голубых воротничков» продолжает оставаться транспортная сфера — работодатели обещают до 15 500 гривен в месяц (около 40 тысяч рублей). Также появилось много предложений в торговле — 23% от всех вакансий. Специалисты отмечают, что очень востребованными сейчас стали работники в сельскохозяйственной сфере, так как начинается сезон полевых работ», — говорится в сообщении. Каждый десятый украинец был уволен из-за коронавируса — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По части заработных плат в лидерах оказались транспортная отрасль и строительство, где в среднем предлагается 15 тыс. гривен (около 40 тыс. рублей), а также сфера производства и энергетики, где работникам готовы платить 11,5 тыс. гривен (около 30 тыс. рублей).

Домашнему персоналу готовы платить в среднем 10,5 тыс. гривен в месяц (около 30 тыс. рублей), работникам сельского хозяйства — 10 тыс. гривен (около 28 тыс. рублей), розничной торговли — 9,5 тыс. гривен (около 27 тыс. рублей) и сфера охраны и безопасности — 7,9 тыс. гривен в месяц (около 24 тыс. рублей).

Зарплаты среди профессий: няни, маляры и таксисты — около 20 тыс. гривен (около 60 тыс. рублей), водители — 18,5 тыс. гривен (около 55 тыс. рублей), слесари, монтажники, сварщики, строители, сборщики мебели — по 15 тыс. гривен (около 45 тыс. рублей).

Спрос на удаленных сотрудников наиболее вырос в Сумской — 311% и Львовской областях — 167%. Далее следуют Харьковская область — 106%, Днепропетровская — 80%, Николаевская — 57% и Одесская область — 40%.