В период карантина важно как можно реже выходить на улицу и ограничить пребывание в местах большого скопления людей, однако если в этом есть необходимость, посещать их можно в определенные часы, соблюдая при этом правила

Об этом 3 апреля сообщают «Факты». Поход в магазин без маски обошелся жителю Сум в 17 тыс. гривен © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Стоит отметить, что лучше всего ходить в супермаркет, когда там меньше всего людей — рано утром или ночью. Если же в это время не получается сходить за продуктами, тогда некоторые правила смогут обезопасить вас в магазине», — говорится в сообщении.

В супермаркете в условиях карантина рекомендуется не подходить к продавцу очень близко, соблюдать дистанцию в 1,5 метра между покупателями, отказаться от очередей внутри магазина, а после покупок тщательно вымыть и продезинфицировать руки. В частности, мыть руки необходимо после контакта с деньгами, товарами и дверными ручками.

С 17 марта на Украине закрыты на карантин все кафе и рестораны, однако супермаркеты, банки, АЗС, аптеки продолжат обслуживать людей. Такой режим на Украине продлится до 24 апреля.