Об этом 3 апреля сообщают «Факты».
«Стоит отметить, что лучше всего ходить в супермаркет, когда там меньше всего людей — рано утром или ночью. Если же в это время не получается сходить за продуктами, тогда некоторые правила смогут обезопасить вас в магазине», — говорится в сообщении.
В супермаркете в условиях карантина рекомендуется не подходить к продавцу очень близко, соблюдать дистанцию в 1,5 метра между покупателями, отказаться от очередей внутри магазина, а после покупок тщательно вымыть и продезинфицировать руки. В частности, мыть руки необходимо после контакта с деньгами, товарами и дверными ручками.
С 17 марта на Украине закрыты на карантин все кафе и рестораны, однако супермаркеты, банки, АЗС, аптеки продолжат обслуживать людей. Такой режим на Украине продлится до 24 апреля.