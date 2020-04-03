«Несколько минут назад завершился онлайн-аукцион по продаже нежилого здания с большим кинозалом, двумя танцевальными залами, бывшими артистическими комнатами и другими помещениями. В результате торгов, цена объекта выросла в 559 раз — с 51 тыс. грн до 28,75 млн грн», — рассказал Сенниченко.
Новым владельцем ДК стала львовская компания ООО «ШОЛЬЦ-ГРУП», занимающаяся оптовой торговлей металлами, демонтажем машин и оборудования, а также сдачей в аренду недвижимости.
Синниченко предположил, что через покупку недвижимости украинцы ищу возможность сохранить сбережения в гривнах.