В Николаеве стоимость государственного Дома культуры портовиков на онлайн-аукционе выросла в 559 раз – с 51 тысячи до 28,75 миллиона гривен. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщило издание «Укррудпром» со ссылкой на главу Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко

«Несколько минут назад завершился онлайн-аукцион по продаже нежилого здания с большим кинозалом, двумя танцевальными залами, бывшими артистическими комнатами и другими помещениями. В результате торгов, цена объекта выросла в 559 раз — с 51 тыс. грн до 28,75 млн грн», — рассказал Сенниченко.

Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Синниченко предположил, что через покупку недвижимости украинцы ищу возможность сохранить сбережения в гривнах.