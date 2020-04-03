«Под заметкой Офиса президента в Facebook совершивший умышленное убийство уроженец Одесской области 1995 года рождения Стерненко спрашивает, когда уйдёт в отставку глава Офиса президента Ермак. До того убийца называл президента пророссийским малороссом. Фигурант оперирует оппозиционной риторикой, чтобы после ареста позиционировать себя политическим узником», — написал Портнов.
Также он подчеркнул, что с «этим животным» пора заканчивать. На днях, по словам юриста, должна завершиться комплексная экспертиза убийства, и к четвергу адвокат потерпевшей стороны выступит с ходатайством о взятии Стерненко под стражу.