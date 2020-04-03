Украинский юрист Андрей Портнов планирует в ближайшее время ходатайствовать об аресте активиста из Одессы Сергея Стерненко, который, по его словам, почти два года назад зарезал человека и избежал наказания. Об этом накануне Портнов, который защищает потерпевшую сторону — вдову убитого Ивана Кузнецова, пишет в своём Telegram

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