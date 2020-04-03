Власти Чечни ввели комендантский час в связи с распространением коронавируса. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 3 апреля

Ограничения начинают действовать с 3 апреля. Движение транспорта и пешеходов будет запрещено с 20:00 до 8:00 ежедневно во всех населенных пунктах. Запрет не коснется сотрудников отдельных служб.

«Это вынужденная мера, которая вводится как часть плана борьбы с распространением коронавируса», — отметил Кадыров.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Исключение делается для лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Жителям ЧР, планирующим вернуться из других регионов, рекомендовано сделать это до пятого апреля», — заявил Кадыров.

В Чечне, согласно последним данным, зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом.