Ограничения начинают действовать с 3 апреля. Движение транспорта и пешеходов будет запрещено с 20:00 до 8:00 ежедневно во всех населенных пунктах. Запрет не коснется сотрудников отдельных служб.
«Это вынужденная мера, которая вводится как часть плана борьбы с распространением коронавируса», — отметил Кадыров.
Он также добавил, что с 5 апреля республика закроет въезд для всех видов транспорта.
«Исключение делается для лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Жителям ЧР, планирующим вернуться из других регионов, рекомендовано сделать это до пятого апреля», — заявил Кадыров.
В Чечне, согласно последним данным, зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом.