«Из России и Беларуси в Литву после полуночи (пятницы) не разрешается въезд ни через один контрольный пункт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для легковых автомобилей теперь доступны только два пункта пропуска: Калвария-Будзиск на границе с Польшей и Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через них смогут проехать только граждане страны, а также люди, следующие транзитом, имеющие вид на жительство или работающие в Литве.
Ограничения не будут распространяться на грузовой и дипломатический транспорт.
Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 696 случаев заражения коронавирусом, 9 человек скончались, 7 выздоровели.