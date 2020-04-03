Литва из-за коронавируса до 13 апреля запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей из России и Белоруссии – теперь границу могут пересекать только грузовые авто и диптранспорт. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщило издание Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны границы республики

«Из России и Беларуси в Литву после полуночи (пятницы) не разрешается въезд ни через один контрольный пункт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для легковых автомобилей теперь доступны только два пункта пропуска: Калвария-Будзиск на границе с Польшей и Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через них смогут проехать только граждане страны, а также люди, следующие транзитом, имеющие вид на жительство или работающие в Литве.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 696 случаев заражения коронавирусом, 9 человек скончались, 7 выздоровели.