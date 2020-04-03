«Из России и Беларуси в Литву после полуночи (пятницы) не разрешается въезд ни через один контрольный пункт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для легковых автомобилей теперь доступны только два пункта пропуска: Калвария-Будзиск на границе с Польшей и Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через них смогут проехать только граждане страны, а также люди, следующие транзитом, имеющие вид на жительство или работающие в Литве.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Ограничения не будут распространяться на грузовой и дипломатический транспорт.

Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 696 случаев заражения коронавирусом, 9 человек скончались, 7 выздоровели.