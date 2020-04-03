«Сегодня было принято решение перенести на другую дату визит в Смоленск, который должен был состояться 10 апреля 2020 года», — сказал Дворчик.
Он также отметил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «хотел бы почтить память убитых в Катыни офицеров и жертв смоленской катастрофы, разумеется, насколько это позволяют формальные и юридические причины и соображения безопасности».
По данным польских СМИ, Моравецкий не хотел отказываться от поездки даже из-за пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что власти Польши ужесточили карантин в связи с распространением коронавируса. Теперь в общественных местах люди должны держаться друг от друга на дистанции не менее двух метров — им придется ходить исключительно по одному.
Согласно последним данным, в стране зафиксировано 2,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 57 человек скончались, 56 выздоровели.