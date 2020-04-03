Польская правительственная делегация отложила запланированный на 10 апреля визит в Смоленск, приуроченный к 10-й годовщине крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским на борту и к 80-летию событий в Катыни. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, передает «Интерфакс» 3 апреля

«Сегодня было принято решение перенести на другую дату визит в Смоленск, который должен был состояться 10 апреля 2020 года», — сказал Дворчик.

Он также отметил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «хотел бы почтить память убитых в Катыни офицеров и жертв смоленской катастрофы, разумеется, насколько это позволяют формальные и юридические причины и соображения безопасности».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что власти Польши ужесточили карантин в связи с распространением коронавируса. Теперь в общественных местах люди должны держаться друг от друга на дистанции не менее двух метров — им придется ходить исключительно по одному.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 2,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 57 человек скончались, 56 выздоровели.